У слизней - более 750 тысяч: названы самые зубастые существа на Земле

Почти все существа на Земле имеют зубы, однако некоторые из них зубастые – и в лидерах по количеству зубов отнюдь не хищники.

Есть существо, имеющее 750 тысяч зубов – это зонтичный морской слизень Umbraculum umbraculum. Он встречается в тропических и теплых умеренных частях Индо-Тихого и Атлантического океанов, где питается губками.

Зубы этого слизня расположены на языке, который также называют радулой. Его зубы из хитина, того же соединения, из которого состоят экзоскелеты насекомых.

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Как сообщает Wildlife Informer, зубы морских улиток продвигаются вперед по их языку, как медленный конвейер. Они увлекают и начинают расщеплять еду.

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На втором месте среди самых зубастых – улитки и слизни. Как и у морского слизня, их зубы расположены рядами на языке. Садовая улитка имеет около 14 000 зубов, тогда как другие виды могут иметь более 20 000. Например, зубы водяной улитки под названием лимпета являются самым прочным известным биологическим материалом на Земле, прочнее даже титана.

Тройку лидеров по количеству зубов замыкает черноперая рифовая акула из семейства Carcharhinidae. У нее три тысячи зубов – эти акулы едят все, что только поместится в их рот.

В отличие от млекопитающих, зубья акул состоят из хряща. Они не имеют корней, которые идут глубоко в десну. Эти зубы легко выпадают, а затем на их месте растут новые.

Напомним, в Австралии появился новый вид геккона с психоделическими глазами.

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