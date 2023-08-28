У слимаків - понад 750 тисяч: названі найзубастіші істоти на Землі

Майже всі істоти на Землі мають зуби, однак деякі з них найзубастіші – і у лідерах за кількістю зубів аж ніяк не хижаки.

Існує істота, що має 750 тисяч зубів – це парасольковий морський слимак Umbraculum umbraculum. Він зустрічається в тропічних і теплих помірних частинах Індо-Тихого та Атлантичного океанів, де харчується губками.

Зуби цього слимака розташовані на язиці, який також називають радулою. Його зуби з хітину, тієї самої сполуки, з якої складаються екзоскелети комах.

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Як повідомляє Wildlife Informer, зуби морських слимаків просуваються вперед на їхньому язику, як повільний конвеєр. Вони захоплюють і починають розщеплювати їжу.

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На другому місці серед найзубастіших – слимаки та равлики. Як і у морського слимака, їхні зуби розташовані рядами на язиці. Садовий равлик має близько 14 000 зубів, тоді як інші види можуть мати понад 20 000. Наприклад, зуби водяного равлика під назвою лімпета є найміцнішим відомим біологічним матеріалом на Землі, міцнішим навіть за титан.

Трійку лідерів за кількістю зубів замикає чорнопера рифова акула з родини Carcharhinidae. Вона має три тисячі зубів – ці акули їдять все, що тільки поміститься в їхній рот.

На відміну від ссавців, зуби акул складаються з хряща. Вони не мають коренів, які йдуть глибоко в ясна. Ці зуби легко випадають, а потім на їхньому місці ростуть нові.

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