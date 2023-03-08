На Сонці стався потужний спалах, який порушив радіомовлення над кількома континентами (відео)

3 березня на Сонці стався потужний спалах класу X, який порушив короткохвильове радіомовлення над Північною та Південною Америкою. Пік спалаху стався о 12:52 за східним часом. Про це повідомили у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

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Обсерваторія сонячної динаміки NASA зробила знімки цієї події. NASA постійно спостерігає за Сонцем і нашим космічним середовищем за допомогою флоту космічних кораблів, які вивчають все, від активності Сонця до сонячної атмосфери, а також до частинок і магнітних полів у космосі навколо Землі.

Сонячні спалахи – це потужні викиди енергії. Спалахи та сонячні виверження можуть впливати на високочастотний (ВЧ) радіозв'язок, електричні мережі, навігаційні сигнали та становити небезпеку для космічних кораблів та астронавтів.

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Цей спалах класифікується як X2.1. Клас X позначає найінтенсивніші спалахи, а число дає більше інформації про їхню силу.

Раніше, астрономи помітили дві надмасивні чорні діри, що обертаються одна навколо одної та є найближчими до зіткнення, які коли-небудь спостерігали вчені.

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