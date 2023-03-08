На Солнце произошла мощная вспышка, нарушившая радиовещание над несколькими континентами (видео)

3 марта на Солнце произошла мощная вспышка класса X, которая нарушила коротковолновое радиовещание над Северной и Южной Америкой. Пик вспышки произошел в 12:52 по восточному времени. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Обсерватория солнечной динамики NASA сделала снимки этого события. NASA постоянно наблюдает за Солнцем и нашей космической средой с помощью флота изучающих все космических кораблей от активности Солнца до солнечной атмосферы, а также до частиц и магнитных полей в космосе вокруг Земли.

Солнечные вспышки – мощные выбросы энергии. Вспышки и солнечные извержения могут влиять на высокочастотную (ВЧ) радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.

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Эта вспышка классифицируется как X2.1. Класс X обозначает наиболее интенсивные вспышки, а число дает больше информации об их силе.

Ранее, астрономы заметили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга и близкие к столкновению, которые когда-либо наблюдали ученые.

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