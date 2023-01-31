Ученые заметили гигантскую "инопланетную" комету, мчащуюся прямо к Солнцу

Ученые заметили комету, которая направлялась прямо к Солнцу. По мнению ученых, это космическое тело могло прибыть откуда-то за пределы нашей Солнечной системы.

Ей дали название 96P/Machholz 1. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что "инопланетная" комета шириной в 6 километров прилетела откуда-то за пределы нашей Солнечной системы, и за ней наблюдает космический корабль Европейского космического агентства (ESA) Солнечно-гелиосферной обсерватории (SOHO). Когда она несется к нашей звезде внутри орбиты Меркурия, то оставляет за собой ледяной след.

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Хвосты комет в основном состоят из газа, который просачивается за замороженные комки льда и газа, когда они нагреваются солнечным излучением. В 2008 году анализ материала, выброшенного 150 кометами, обнаружил, что 96P/Machholz 1 содержит менее 1,5% от ожидаемого уровня химического цианогена, а также низкое содержание углерода, что заставило астрономов заключить, что это могло быть помощником с другой солнечной. система. Теперь его погружение в солнце может раскрыть еще больше его секретов.

"96P – очень нетипичная комета как по составу, так и по поведению, поэтому мы никогда не знаем, что именно мы можем увидеть", – сказал астрофизик из Naval Research Lab в Вашингтоне Карл Баттамс для spaceweather.com. "Надеюсь, мы сможем извлечь из этого прекрасные научные выводы и побыстрее поделиться [этим] со всеми".

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Дэвид Махгольц впервые заметил одноименную комету в 1986 году с помощью самодельного картонного телескопа. Большинство летящих к Солнцу комет, как правило, имеют ширину менее 10 метров и, следовательно, сгорают, когда приближаются к нашей звезде.

Но гигантские размеры Machholz 1 (это более двух третей высоты горы Эверест), кажется, защищают ее от полного испарения, и SOHO заметил комету, которая пять раз вращалась вокруг Солнца с момента ее открытия. Ближайший ледяной помощник приблизится к Солнцу в 31 января. Тогда расстояние будет в три раза ближе, чем Меркурий.

Возможно, комета оказалась на своей удивительной орбите после того, как была выброшена из начальной солнечной системы гравитацией гигантской планеты. Затем, после длительного блуждания по космосу, случайное свидание с Юпитером могло изменить ее траекторию, приблизив к Солнцу.

Другие теории также предполагают, что комета могла не быть инопланетной, а могла образоваться в плохо изученных регионах Солнечной системы или ее цианоген вылетел во время путешествий вокруг Солнца.

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С момента запуска в декабре 1995 года SOHO обнаружил более 3000 комет, хотя основная миссия космического корабля заключается в наблюдении за сильными извержениями Солнца, называемыми корональными выбросами массы, или солнечными вспышками, которые могут вызвать геомагнитные бури на Земе.

Самые мощные из этих штормов могут нарушить магнитное поле нашей планеты настолько, что спутники упадут на Землю и ученые предупреждают, что экстремальные геомагнитные бури могут даже парализовать Интернет.

Напомним, что астрономы заметили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга и близкие к столкновению, которые когда-либо наблюдали ученые.

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