Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы (фото)

В NASA нашли вторую потенциально подходящую для жизни планету. Ее размер как и на Земле, планета также вращается вокруг звезды.

Как сообщает CNN, планета называется TOI 700 e и является, вероятно, каменистой и составляет 95% размера нашего мира. Она расположена примерно в 100 световых годах от нас.

Это четвертая планета в системе, обнаруженная на орбите маленькой холодной карликовой звезды M TOI 700. Все экзопланеты были найдены с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite или миссии TESS.

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Другая планета в системе, открытая в 2020 году и названная TOI 700 d, тоже имеет размеры Земли. Оба эти экзопланета существуют в зоне обитания своей звезды или на том расстоянии от звезды, на которой на их поверхности потенциально может быть жидкая вода. Потенциал для жидкой воды свидетельствует о том, что сами планеты могли или когда-то были пригодны для жизни.

Об открытии четвертой планеты было объявлено на 241 заседании Американского астрономического общества в Сиэтле, а исследование об экзопланете было принято к публикации The Astrophysical Journal Letters.

Маленькие прохладные карликовые звезды М, такие как TOI 700, являются обычным явлением во Вселенной, и в последние годы было обнаружено, что многие из них содержат экзопланеты, например система TRAPPIST-1 и ее семь экзопланет, которые будет наблюдать космический телескоп Джеймса Веб.

Ближайший к звезде TOI 700 b, который составляет 90% размера Земли и совершает один быстрый оборот вокруг звезды каждые 10 земных дней.

Также есть TOI 700 c, которая в 2,5 раза больше нашей планеты и делает один оборот вокруг звезды каждые 16 дней. Обе эти планеты, вероятно, приточно заблокированы, то есть они всегда показывают одну сторону к звезде — равно как одна и та же сторона Луны всегда обращена к Земле.

Две экзопланеты в зоне обитания звезды, планеты d и e, имеют более длинные орбиты 37 и 28 дней соответственно, потому что они немного удалены от звезды. Недавно объявленная планета e действительно расположена между планетами c и d.

В то время как исследователи используют другие космические и наземные обсерватории для дальнейших наблюдений за интригующей планетарной системой, поступает все больше данных TESS.

Напомним, что астрономы заметили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга и близкие к столкновению, которые когда-либо наблюдали ученые.

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