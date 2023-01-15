Вчені зайшли дві планети, схожих на Землю, за межами Сонячної системи (фото)

У NASA знайшли другу потенційно придатну для життя планету. Її розмір як і Землі, планета також обертається навколо зірки.

Як повідомляє CNN, планета має назву TOI 700 e та є, ймовірно, кам'янистою та становить 95% розміру нашого світу. Вона розташована приблизно за 100 світлових років від нас.

Це четверта планета в системі, яку виявили на орбіті маленької холодної карликової зірки M TOI 700. Усі екзопланети були знайдені за допомогою супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite або місії TESS.

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Інша планета в системі, відкрита в 2020 році і названа TOI 700 d, також має розміри Землі. Обидві ці екзопланети існують у зоні проживання своєї зірки або на тій відстані від зірки, на якій на їхній поверхні потенційно може бути рідка вода. Потенціал для рідкої води свідчить про те, що самі планети могли бути або колись були придатними для життя.

Про відкриття четвертої планети було оголошено на 241-му засіданні Американського астрономічного товариства в Сіетлі, а дослідження про екзопланету було прийнято до публікації The Astrophysical Journal Letters.

Маленькі прохолодні карликові зірки М, як-от TOI 700, є звичайним явищем у Всесвіті, і останніми роками було виявлено, що багато з них містять екзопланети, як-от система TRAPPIST-1 та її сім екзопланет, які спостерігатиме космічний телескоп Джеймса Вебба.

Найближчим до зірки є TOI 700 b, який становить 90% розміру Землі та здійснює один швидкий оберт навколо зірки кожні 10 земних днів.

Також є TOI 700 c, яка в 2,5 раза більша за нашу планету і робить один оберт навколо зірки кожні 16 днів. Обидві ці планети, ймовірно, припливно заблоковані, тобто вони завжди показують одну сторону до зірки — так само як одна й та сама сторона Місяця завжди звернена до Землі.

Дві екзопланети в зоні проживання зірки, планети d і e, мають довші орбіти 37 і 28 днів відповідно, тому що вони трохи віддалені від зірки. Нещодавно оголошена планета e насправді розташована між планетами c і d.

У той час як дослідники використовують інші космічні та наземні обсерваторії для проведення подальших спостережень за інтригуючою планетарною системою, надходить все більше даних TESS.

Нагадаємо, що астрономи помітили дві надмасивні чорні діри, що обертаються одна навколо одної та є найближчими до зіткнення, які коли-небудь спостерігали вчені.

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