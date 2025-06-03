На Україну насувається пекельна спека: коли термометр покаже 38 градусів тепла

Україна готується до надзвичайно жаркого старту літнього сезону: денні температури можуть досягнути екстремальних +38 градусів. Метеорологи прогнозують, що літо 2025 року буде теплим із періодами спеки та середньомісячною температурою на 1,5-2 градуси вищою за кліматичну норму.

Про зміну температури свідчать карти метеосайту Ventusky. Більшість регіонів України переживатиме денну спеку в діапазоні +29...+32 градуси. Помітним винятком стануть західні області: Львівська, Рівненська, Волинська та Житомирська, де температура не перевищуватиме +18 градусів.

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Найінтенсивніше прогрівання повітря відбудеться в південних регіонах — Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 5 червня західні регіони переживатимуть спеку до +32 градусів. Піком температурного підвищення стане 7 червня з прогнозованими показниками від +32 градусів у більшості регіонів до +35 на півдні країни.

Кульмінацією спекотного тижня стане неділя, 8 червня: по всій території України очікується +33...+34 градуси, а Запорізька область може зафіксувати рекордні +38 градусів.

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