На Украину надвигается адская жара: когда термометр покажет 38 градусов тепла

Украина готовится к очень жаркому старту летнего сезона: дневные температуры могут достигнуть экстремальных +38 градусов. Метеорологи прогнозируют, что лето 2025 года будет теплым с периодами жары и среднемесячной температурой на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Об изменении температуры свидетельствуют карты метеосайта Ventusky. Большинство регионов Украины будут переживать дневную жару в диапазоне +29...+32 градуса. Заметным исключением станут западные области: Львовская, Ровенская, Волынская и Житомирская, где температура не будет выше +18 градусов.

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Интенсивнее прогревание воздуха произойдет в южных регионах — Одесской, Херсонской и Николаевской областях. 5 июня западные регионы будут переживать жару до +32 градусов. Пиком температурного повышения станет 7 июня с прогнозируемыми показателями от +32 градусов в большинстве регионов до +35 на юге страны.

Кульминацией жаркой недели станет воскресенье, 8 июня: по всей территории Украины ожидается +33...+34 градуса, а Запорожская область может зафиксировать рекордные +38 градусов.

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