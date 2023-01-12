На війні в Україні загинув багатодітний росіянин: син окупанта жаліється, що залишився без виплат за смерть батька

Мешканець Новосибірської області росії Шаміль Карімов на початку грудня минулого року добровільно зголосився воювати в Україні та уклав контракт. Проте він встиг побувати на війні лише місяць – його успішно ліквідували бійці ЗСУ.

Про смерть окупанта стало відомо з російських ЗМІ. Вони повідомляють, що 37-річний Шаміль Карімов був родом із села Юний Піонер (Барабінський район Новосибірської області), останнім часом мешкав у селі Новокурупкаївка. У загиблого окупанта залишилися дружина та п'ятеро дітей.

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"37-річний чоловік, молодший сержант, гранатометник стрілецького батальйону на "СВО" вирушив добровольцем. 1 грудня він уклав контракт та вирушив до України. 4 січня Шаміль Карімов загинув "під час виконання бойових завдань", – повідомляє російська пропаганда.

Смерть окупанта підтвердив його 19-річний син Руфат Карімов. У соцмережах він поширив повідомлення з російського ЗМІ про смерть на війні "батька п'ятьох дітей" та прокоментував:

"Батя, прощавай… Ми будемо вічно тобою гордитися. Ти жив як мужчина, а помер як герой. Я пригляну (за) малими, без тебе буде складно, але ми справимося, ми повинні".

Потім Руфат додав, що стосовно похорону батька, то ані він, ані його сім'я не знають, коли це може відбутися: "Тіла баті досі немає, сказали лише, що вбили десь під Солидаром (орфографія на пунктуація збережені. – Ред.)..., але паперів ніяких немає".

Син загиблого окупанта додав, що батько воював у складі найманців ПВК "Вагнер" й тому сім'я не отримає виплат за смерть годувальника: "Матері воєнком каже, що виплат також не буде, офіційно його там не було виходить, типу коли у "Вагнер" йдеш, то ти поза системою".

У соцмережах та у російських ЗМІ поширюють повідомлення, що сім'я загиблого тепер потребує допомоги та оголосили збір коштів, щоб підтримати родину окупанта.

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