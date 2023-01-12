На войне в Украине погиб многодетный россиянин: сын оккупанта жалуется, что остался без выплат за смерть отца

Житель Новосибирской области россии Шамиль Каримов в начале декабря прошлого года добровольно вызвался воевать в Украине и заключил контракт. Однако он успел побывать на войне всего месяц – его успешно ликвидировали бойцы ВСУ.

О смерти оккупанта стало известно из российских СМИ. Они сообщают, что 37-летний Шамиль Каримов был родом из села Юный Пионер (Барабинский район Новосибирской области), в последнее время проживал в селе Новокурупкаевка. У погибшего оккупанта остались жена и пятеро детей.

Видео дня

"37-летний мужчина, младший сержант, гранатометчик стрелкового батальона на "СВО" отправился добровольцем. 1 декабря он заключил контракт и отправился в Украину. 4 января Шамиль Каримов погиб "во время выполнения боевых задач", – сообщает российская пропаганда.

Смерть оккупанта подтвердил его 19-летний сын Руфат Каримов. В соцсетях он распространил сообщения из российского СМИ о смерти на войне "отца пятерых детей" и прокомментировал:

"Батя, прощай… Мы будем вечно тобой гордиться. Ты жил как мужчина, а умер как герой. Я присмотрю (за) малыми, без тебя будет сложно, но мы справимся, мы должны".

Потом Руфат добавил, что по похоронам отца, то ни он, ни его семья не знают, когда это может произойти: "Тела бати до сих пор нет, сказали лишь, что убили где-то под Солидаром (орфография на пунктуации сохранены. – Ред.) ..., но бумаг никаких нет".

Сын погибшего оккупанта добавил, что отец воевал в составе наемников ЧВК "Вагнер" и поэтому семья не получит выплаты за смерть кормильца: "Матери военком говорит, что выплат тоже не будет, официально его там не было, типа когда в "Вагнер" идешь, так ты вне системы".

В соцсетях и российских СМИ распространяют сообщения, что семья погибшего теперь нуждается в помощи и объявили сбор средств, чтобы поддержать семью оккупанта.

Читайте также, как на россии ко Дню матери российские чиновники решили поздравить с праздником женщин, потерявших своих сыновей на войне в Украине, полотенцами и открытками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!