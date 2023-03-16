На вихідних Землю накриє магнітна буря: у які дні треба поберегтися

У березні на українці очікує кілька магнітних бур різної інтенсивності, що будуть мати значний вплив на здоров'я. Найближчою небезпечною датою є 19 березня.

Згідно з даними meteoagent.com, друга половина березня буде сповнена впливом магнітних бур. Проте більшість з них будуть не сильні.

Онлайн-прогноз здійснюють за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

16-18 березня – низька сонячна буря.

– низька сонячна буря. 19 березня – сильна сонячна буря.

– сильна сонячна буря. 20-21 березня – сонячна буря середньої інтенсивності.

– сонячна буря середньої інтенсивності. 22-25 березня – сонячна буря низької потужності.

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26-27 березня – потужна сонячна буря.

– потужна сонячна буря. 28-31 березня – сонячна буря низької потужності.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Під час магнітних бур у людей погіршується стан здоров'я, з'являється головний біль та погане самопочуття.

У цей час варто дотримуватися кількох правил:

Сон має тривати не менше 7 годин. В такі дні краще лягати спати не пізніше 22.00 і прокидатися о 6.00-7.00 ранку.

Щоденне харчування має містити сезонні фрукти та овочі. Організм треба насичувати вітамінами та мінералами. Харчування має бути збалансованим.

Пийте багато води, підтримуйте водний баланс й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Відмовтеся від кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Якщо почуваєтеся погано, то краще звернутися до лікаря чи на медичну консультацію.

Додайте в своє життя спорт та активний відпочинок. Фізична активність повинна бути адекватною і дозованою, краще викладатися на 50% та не робити з останніх сил.

Гуляйте на свіжому повітрі і займайтеся спортивною ходьбою

Займатися медитаціями.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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