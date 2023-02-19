Зменшує зморшки та зміцнює суглоби: 10 дивовижних переваг желе

Желатин – це білок, який може сприяти покращенню здоров'я шкіри, суглобів, волосся, нігтів і кишечника. Він також містить незамінні амінокислоти, будівельні блоки білків, які можуть принести велику користь для організму.

Цей білок отримано з колагену, матеріалу, який міститься в кістках, хрящах і шкірі тварин і необхідний для здоров’я суглобів. Найчастіше желатин відомий своїм використанням у десертах, а також є поширеним інгредієнтом бульйонів, супів, соусів, цукерок і деяких ліків. Ця напівпрозора речовина без запаху має желеподібну текстуру. Як колаген, так і желатин мають схожі білки, і вони можуть надавати однакові переваги. У більшості сучасних дієт бракує колагену та желатину. Marion Mizzi поділилися 10-ма дивовижними перевагами, які ви отримаєте, якщо будете вживати желе без цукру (або з мінімумом цукру) регулярно.

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Полегшує травлення

Желе полегшує травлення та кишковий транзит завдяки високому вмісту води. Желатин посилює перистальтичні рухи в м'язах кишечника, що сприяє поліпшенню процесу травлення і засвоєнню вітамінів і мінералів, а також виведенню вже непотрібних речовин.

Прискорює процес одужання

Білки є важливою частиною загоєння ран. Желатин містить дуже багато білка, що сприяє утворенню нових шарів шкіри. Желатин також містить специфічну амінокислоту, гліцин, яка має протизапальну дію.

Зміцнює кістки

Протеїни, що містяться в желатині, а також літій, фосфор і мідь зберігають міцність кісток і збільшують мінеральну щільність скелета. Желатин також може бути важливим механізмом захисту від остеопорозу, а амінокислоти допомагають боротися з артритом.

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Допомагає контролювати вагу

Желатин стимулює метаболізм завдяки своїм поживним речовинам і амінокислотам. Клітковина і білок, наприклад, насичують і сприяють відчуттю ситості. Желатин замінює калорійні десерти і дозволяє уникнути зайвого набору ваги.

Сприяє імунній відповіді

Пролін, інша амінокислота, яка міститься у значних кількостях у желатині, покращує роботу імунної системи та посилює боротьбу з інфекціями, оскільки є важливою для структури більшості білків в організмі людини.

Покращує сон

Згідно з японським дослідженням, опублікованим у 2012 році в журналі Neurology, гліцин – один із інгредієнтів желатину – покращує цикли сну та стимулює певні нейротрансмітери та ферменти, які підвищують якість і тривалість сну.

Захищає шкіру

Желатин багатий на колаген, ключовий білок у будові позаклітинного матриксу сполучної тканини, що відповідає за більшість його фізичних властивостей. Це один з найважливіших елементів нашої шкіри. Колагенові волокна відповідають за збереження молодості шкіри завдяки її гравітаційному опору.

Контролює рівень цукру в крові

Майже відсутність цукру в желатині робить цю їжу хорошим варіантом для зменшення почуття голоду, не викликаючи порушення рівня глюкози в крові. Ця властивість желатину приносить дві переваги: ​​він зменшує вироблення інсуліну, гормону, який сприяє накопиченню жиру в організмі та полегшує контроль апетиту, оскільки різкі зміни рівня глюкози можуть збільшити бажання їсти вуглеводи.

Сприяє гормональній регуляції

Завдяки незамінним протеїнам, що містяться в желатині, вживання желатину покращує всі метаболічні процеси в організмі, включаючи створення нових клітин, засвоєння поживних речовин і зміцнення м’язів.

Зміцнює волосся, нігті та шкіру

Кератин можна знайти в більшості якісних шампунів. Кератин – це вид білка, який також входить до складу желатину і необхідний для підтримки здоров’я волосся, нігтів і шкіри.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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