Почнеться 'чорна смуга'! Ретроградний Меркурій принесе великі проблеми чотирьом знакам зодіаку

Кінець квітня 2023 року принесе погані новини чотирьом уродженцям зодіакального кола. Меркурій стане ретроградним у період з 21 квітня до 15 травня – і цей час обіцяє їм великі випробування, сварки, фінансові неприємності та проблеми зі здоров'ям.

За словами астрологів, неприємності загрожують Тельцям, Левам, Скорпіонам та Водоліям. Їм потрібно набратися терпіння, бути уважними, обережними і не поспішати з ухваленням кардинальних рішень.

Телець

Уродженці цього знаку зодіаку розплачуватимуться за помилки, яких припустилися в минулому. У їхньому житті знову можуть з'явитися люди, про існування яких вони дуже хотіли б забути. Тельцям загрожують сварки та фінансові втрати, що змусить їх замислитися про зміну місця роботи та навіть проживання. Однак не варто рубати з плеча – краще спочатку ретельно зважити.

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Лев

Ретроградний Меркурій у Тельці сильно вплине на кар'єру Левів – вони раптом зрозуміють, що на роботі їх зовсім не цінують. Уродженців знаку можуть оштрафувати без вагомого на те приводу, а то й зовсім пригрозять звільненням. Левам буде важко стримати емоції, і вони можуть влаштувати скандал. Тож, ймовірно, їм доведеться зайнятися пошуком нового місця роботи, це буде важкий процес.

Скорпіон

Скорпіони отримають новину, яка може зруйнувати їхні стосунки із другою половинкою. Уродженці знаку не пробачать зради коханої людини, це стане для них болючим ударом. Вони можуть замкнутися та впасти у депресію. Втрата інтересу до всього негативно позначиться на роботі: Скорпіони припустяться помилки, яка може коштувати їм репутації.

Водолій

Водоліям загрожують сварки та непорозуміння як у стосунках з другою половинкою, так і на роботі. У уродженців знаку все буквально валитиметься з рук: плани будуть зруйновані раптово через непередбачені події. Найскладніше буде у фінансовому плані: доведеться економити навіть на найнеобхіднішому. Однак якщо Водолії витримають усі випробування, то справи налагодяться вже у травні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.