Начнется 'черная полоса'! Ретроградный Меркурий принесет большие проблемы четырем знакам зодиака

Конец апреля 2023 года принесет плохие новости четырем уроженцам зодиакального круга. Меркурий станет ретроградным в период с 21 апреля по 15 мая – и это время сулит им большие испытания, ссоры, финансовые неприятности и проблемы со здоровьем.

По словам астрологов, неприятности грозят Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям. Им нужно набраться терпения, быть внимательными, осторожными и не торопиться с принятием кардинальных решений.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака будут расплачиваться за ошибки, которые допустили в прошлом. В их жизни снова могут появиться люди, о существовании которых они бы очень хотели забыть. Тельцам грозят ссоры и финансовые потери, что заставит их задуматься о смене места работы и даже проживания. Однако не стоит рубить с плеча – лучше сначала все тщательно взвесить.

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Лев

Ретроградный Меркурий в Тельце сильно повлияет на карьеру Львов – они вдруг поймут, что на работе их совершенно не ценят. Уроженцев знака могут оштрафовать без веского на то повода, а то и вовсе пригрозят увольнением. Львам будет трудно сдержать эмоции, и они могут устроить скандал. Так что, вероятно, им придется заняться поиском нового места работы, это будет трудный процесс.

Скорпион

Скорпионы получат новость, которая может разрушить их отношения со второй половинкой. Уроженцы знака не простят предательства любимого человека, это станет для них болезненным ударом. Они могут замкнуться и впасть в депрессию. Потеря интереса ко всему негативно скажется на работе: Скорпионы допустят ошибку, которая может стоить им репутации.

Водолей

Водолеям грозят ссоры и недопонимания как в отношениях во второй половинкой, так и на работе. У уроженцев знака все будет буквально валиться из рук: планы рухнут в один момент из-за непредвиденных событий. Сложнее всего будет в финансовом плане: придется экономить даже на самом необходимом. Однако если Водолеи выдержат все испытания, то дела наладятся уже в мае.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.