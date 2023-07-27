Надування матрацу та розтяжка взуття: топ-7 застосувань фену у побуті, про які ви не знали

Ми звикли бачити у фені звичайний інструмент для сушіння волосся та надання йому форми. Однак, цей універсальний пристрій має безліч інших цікавих застосувань, про які, можливо, ви не знали.

Про це пише tribuna.com.ua

Сушіння одягу

У випадках, коли ви поспішаєте, а ваша улюблена пара шкарпеток або спідній одяг мокрі, вам може допомогти фен. Просто використайте його, щоб швидко висушити одяг.

Заміна праски

Якщо вам необхідно швидко попрасувати невеликі складки на вашому одязі, і у вас немає під рукою праски, з феном впораєтесь не гірше. Злегка зволожте одяг і увімкніть фен. Плавними рухами пройдіться по зморшкам, і ви зможете насолоджуватися оновленим виглядом вашого одягу.

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Розтягнення взуття

Якщо ви придбали нове взуття, а воно дещо тісне, фен може стати вам у пригоді. Одягніть шкарпетки, потім взуття та аккуратно прогрівайте феном зовнішню його сторону. Тепло пом‘якшить матеріал, дозволяючи йому розтягнутися, і ви будете чудово почуватися в нових туфлях чи черевиках.

Видалення липких слідів

Липкі залишки клею можуть виникати на різних предметах. Фен може допомогти легко видалити ці сліди. Просто нагрійте забруднену поверхню феном, а потім обережно витріть залишки ганчіркою чи серветкою.

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Видалення воску

Нагрійте пролитий віск феном, і потім витріть його паперовою серветкою.

Видалення слідів олівця зі шпалер

Якщо ваша дитина розмалювала шпалери олівцями, не варто панікувати. З феном видалення слідів олівця буде досить простим. Просто подуйте теплим повітрям на малюнок, і зітріть його ганчіркою.

Надування матраца

Якщо у вас немає в наявності насоса для надування матраца, а потреба в ньому виникла, фен може стати у нагоді. Використайте фен, щоб направляти холодне повітря у відповідний отвір матраца. За кілька хвилин ваш ліжко стане готовим до сну.

Нагадаємо, ми вже писали про плюси та мінуси фенів.

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