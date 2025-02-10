Знаходиться на піку: Землю накрила потужна магнітна буря, шторм триватиме три дні

Понеділок, 10 лютого, ознаменувався потужною магнітною бурею з К-індексом 5 (червоний рівень), що може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей. У цей період можливі такі симптоми, як головний біль, запаморочення, підвищена втома, труднощі зі сном, коливання артеріального тиску та емоційна нестабільність.

Цю інформацію надає портал meteoagent. Підвищена сонячна активність збережеться ще на кілька днів. 11 та 12 лютого прогнозується магнітна буря середньої інтенсивності (жовтий рівень), що також може впливати на фізичний та емоційний стан. Прогноз може коригуватися, оскільки науковці постійно оновлюють дані.

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, слід уважно ставитися до свого здоров’я та прислухатися до сигналів організму. Важливо стежити за прогнозами сонячної активності, адже завчасна поінформованість допоможе краще підготуватися. Людям із хронічними захворюваннями варто завжди мати при собі необхідні ліки. У дні інтенсивних геомагнітних коливань особливо важливо дотримуватися правильного режиму сну, оскільки організму потрібно більше часу для відновлення.

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Також варто звернути увагу на харчування та щоденні звички. У періоди магнітних бур рекомендується зменшити вживання кофеїну та нікотину, оскільки вони можуть підвищувати рівень тривожності та створювати додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Корисно частіше бувати на свіжому повітрі та регулярно провітрювати приміщення – це сприятиме кращому самопочуттю та зменшенню втоми. Легка фізична активність, наприклад, неспішні прогулянки, допоможе нормалізувати кровообіг і знизити рівень стресу.

Інфографіка. Джерело: Скриншот meteoagent

Варто пам’ятати, що кожен організм реагує на магнітні бурі по-різному. Якщо самопочуття різко погіршується, не ігноруйте ці сигнали та, за необхідності, звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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