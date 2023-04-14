Знайдено найшвидший спосіб позбутися гіркоти у грейпфруті (відео)

Грейпфрут – дуже корисний плід, який дієтологи називають незамінним у раціоні людини. Він може покращувати травлення та виводити холестерин, допомагає контролювати апетит.

Більшість людей не люблять його вживати через гіркуватий присмак. Однак позбутися гіркоти можна кількома способами.

Читайте також: Кава та апельсин: як прибрати запах сигарет з приміщення

Перший з них – очистити м'якоті фрукта від усіх шкірок та перетинок, а ще плівки, яка гірчить найбільше, бо містить глікозиди та хінну кислоту.

Другий метод – це споживати його у салаті, заправленому медом, лимонним соком та корицею. Ці продукти нейтралізують гіркоту.

Відео дня

Тим часом кандидат хімічних наук та викладач хімії в "Атмосферній школі" Гліб Репіч пояснив, що грейпфрут не буде гірчити, якщо перед вживання його трохи посолити.

"Відбувається глюк у мозку – він не може одночасно сприймати солоне та гірке. Тому навіть невелика кількість солі ефективно блокує гіркоту", – пояснив хімік.

За його словами, це працює не лише у випадку з грейпфрутом, а з усім гірким.

Раніше ми писали про 3 найзручніші способи почистити рибу від луски.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!