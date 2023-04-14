Найден быстрый способ избавиться от горечи в грейпфруте (видео)

Грейпфрут – очень полезный плод, который диетологи называют незаменимым в рационе человека. Он может улучшать пищеварение и выводить холестерин, помогает контролировать аппетит.

Большинство людей не любят его употреблять из-за горького привкуса. Однако избавиться от горечи можно несколькими способами.

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Первый из них – очистить мякоти фрукта от всех шкурок и перепонок, а еще пленки, которая горчит больше всего, потому что содержит гликозиды и хинную кислоту.

Второй метод – это потреблять его в салате, заправленном медом, лимонным соком и корицей. Эти продукты нейтрализуют горечь.

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Тем временем кандидат химических наук и преподаватель химии в "Атмосферной школе" Глеб Репич объяснил, что грейпфрут не будет горчить, если перед употреблением его немного посолить.

"Происходит глюк в мозге – он не может одновременно воспринимать соленое и горькое. Поэтому даже небольшое количество соли эффективно блокирует горечь", – объяснил химик.

По его словам, это работает не только в случае с грейпфрутом, но и со всем горьким.

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