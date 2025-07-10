Податкова взялась за перекази українців: кого змушують відкривати ФОП

Українці почали отримувати повідомлення від Державної податкової служби з вимогою надати пояснення щодо походження своїх доходів. У результаті лише протягом травня після таких звернень було зареєстровано 391 новий ФОП.

Як зазначається в офіційному роз’ясненні ДПС, податкова служба моніторить фінансові надходження громадян. Якщо фіксується значна кількість переказів, що можуть свідчити про ведення бізнесу без сплати податків, людині надсилають запит із вимогою надати пояснення щодо походження цих коштів, пише OBOZ.UA.

Загалом близько 3 тисяч українців отримали листи від податкової служби з проханням надати роз’яснення щодо джерел своїх фінансових надходжень. У ДПС наголошують, що мета таких повідомлень – виключно інформативна. Зібрані дані опрацьовують територіальні підрозділи служби.

У результаті цієї роботи 391 людина зареєструвала ФОП, і лише у 7 випадках були складені адміністративні протоколи, які передали до суду. У відомстві вважають це свідченням ефективності взаємодії з представниками бізнесу. До того ж у березні-квітні поточного року понад 11 тисяч осіб отримали 256,6 тисячі грошових переказів.

Ці дані були отримані через Систему обліку інформації з реєстраторів розрахункових операцій. Так, у квітні одна особа зафіксувала 111 грошових надходжень на суму понад 644,8 тисячі гривень, а інша – отримала 1065 платежів на загальну суму понад 375,7 тисячі гривень.

Наразі Державна податкова служба готує ще близько 700 повідомлень для осіб, у чиїй діяльності вбачають можливі ознаки підприємництва без офіційної реєстрації. У більшості випадків громадяни отримували лише поодинокі перекази на невеликі суми, тому ці дані наразі просто накопичуються – з метою подальшого аналізу та використання під час податкових перевірок.

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Кому можна не боятися перевірок

У мережі раніше з'являлася інформація про те, що податкова служба надсилає громадянам повідомлення з вимогою прибути до місцевих відділень для надання роз’яснень щодо регулярного здійснення господарської діяльності через NovaPay (сервіс фінансових переказів, що входить до групи компаній "Нова Пошта"). Зокрема, увагу податківців привертає онлайн-торгівля та зарахування коштів на персональні банківські картки.

Починаючи з 1 березня цього року, податкова служба отримує з Системи обліку даних РРО (реєстраторів розрахункових операцій) інформацію про:

громадян, які регулярно отримують грошові надходження на свої банківські рахунки внаслідок продажу товарів;

фізичних осіб-підприємців, на чиї рахунки також надходять кошти, однак при цьому вони не зареєстрували РРО або ПРРО.

Своєю чергою Ольга Василевська-Смаглюк, депутатка від "Слуги народу", раніше зазначала, що систематичним продажем вважається лише постійне продажу однакових товарів. За її словами, українці, які продають свої особисті речі (такі як одяг, побутову техніку тощо) через онлайн-платформи, не повинні бути піддані штрафам чи іншим санкціям з боку Державної податкової служби.

Державна податкова служба раніше повідомляла, що українців не штрафують за продаж особистих речей через онлайн-платформи, такі як OLX, Prom, соцмережі тощо. Інформація про те, що податкова автоматично відслідковує всі грошові перекази на рахунки осіб, які здійснюють такі транзакції, є неправдою.

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