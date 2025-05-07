В Україні підвищать податки: коли готуватись

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що суттєві зміни в податковій системі України можливі лише після завершення воєнного стану. За словами Гетманцева, першочергове завдання наразі — ухвалення законопроєкту щодо імплементації європейської директиви DAС7, яка передбачає обов’язок цифрових платформ збирати та передавати податкову інформацію про своїх користувачів. Цей документ має стратегічне значення для подальшої євроінтеграції України, хоча є складним у підготовці.

"Зараз найважливіше — реалізувати директиву DAС7. Законопроєкт непростий, але ми його готуємо та спробуємо внести в парламент найближчим часом, якщо події не зіб’ють з графіка", — пояснив депутат. Про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому".

Щодо більш масштабних реформ, зокрема змін до оподаткування фізичних осіб, Гетманцев послався на Національну стратегію доходів до 2030 року. За його словами, реформи передбачаються у два етапи: спочатку — оновлення податкової та митної систем, а вже потім — перегляд податкової політики. Проте реалізувати ці кроки можна буде лише після встановлення миру.

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Відповідаючи на запитання про можливе підвищення податків, зокрема ПДВ, у межах чинної каденції Верховної Ради, Гетманцев категорично заперечив таку можливість: "Ні, не бачу жодних підстав для цього до кінця роботи цього парламенту".

Він також нагадав, що строк повноважень чинного складу парламенту вже сплив згідно з Конституцією, і депутати нині працюють у надзвичайних умовах.

"Каденція цього парламенту завершилася торік. Ми працюємо "на продовженні". Сподіваюся, що після завершення воєнного стану, за умов стабільної безпеки, з’явиться можливість провести як президентські, так і парламентські вибори", — підсумував Гетманцев.

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