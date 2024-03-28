Нам потрібна допомога вже зараз: Зеленський попередив про новий наступ росії (відео)

Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо не зупинити російські війська в Україні, то вони підуть далі й можуть атакувати країни НАТО.

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"Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави", - сказав український лідер в інтерв'ю CBS News.

За його словами, російська агресія і армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді "громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО".

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Глава держави зауважив, що нині українським військам вдалося стримати наступ рф, попри важкі зимові місяці.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєнь", — сказав він.

Зеленський попередив, що росія готує новий наступ в найближчі місяці. За його словами, це очікується приблизно в кінці травня або в червні.

"А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога", – наголосив президент.

Він додав, що росія має перевагу, має більшу вогневу міць, зокрема, боєприпаси з більшою дальністю.

"І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а наша артилерія – 20 з мінусом", – сказав він.

"Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються зайняти", - сказав він і додав: "Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися".

Раніше Зеленський прокоментував можливість перемовин з путіним.

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