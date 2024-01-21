Зеленський про мобілізацію: несправедливо, коли хтось гине за іншого

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News підкреслив, що головне у питанні проведення мобілізації в Україні – це справедливість і безпека.

Відео дня

За його словами, мобілізація – це питання справедливості. Справедливо замінити на фронті тих, хто втомився, чи хто отримав поранення.

"Про мобілізацію — це передусім питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити", – сказав глава держави.

Також читайте: Заступниця міністра оборони назвала терміни внесення нового законопроєкту про мобілізацію до ВР

Він також зазначив, що важливо, щоб мобілізовані військові знали, куди вони йдуть, на скільки їх мобілізують і як їх підготують до бойових дій.

"Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, хто її підготує", – зауважив Зеленський.

Президент висловився, що якщо на фронті не вистачає натренованих й професійних людей, "то треба інструмент військовим дати у вигляді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати. Це дуже важливо — підготувати, а не кидати їх на поле бою".

Також глава держави наголосив, що втомленість від війни небезпечна: "Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо... Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу, якщо ми хочемо її зберегти".

Що стосується поповнення війська на 500 тисяч людей, Зеленський сказав: "Я особисто не бачу сьогодні потреби мобілізувати півмільйона людей".

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мобілізацію 500 тисяч українців. Він заявив, що військове командування жодного запиту не робило.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!