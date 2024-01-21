Зеленский о мобилизации: несправедливо, когда кто-то погибает за другого

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News подчеркнул, что главное в вопросе проведения мобилизации в Украине – это справедливость и безопасность.

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По его словам, мобилизация – это вопрос справедливости. Справедливо заменить на фронте уставших или получивших ранения.

"О мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости. Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть", — сказал глава государства.

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Он также отметил, что важно, чтобы мобилизованные военные знали, куда они идут, на сколько их мобилизуют и как их подготовят к боевым действиям.

"Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, насколько, насколько его подготовят, кто его подготовит", - заметил Зеленский.

Президент высказался, что если на фронте не хватает натренированных и профессиональных людей, "то надо военным дать инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а затем подготовить. Это очень важно — подготовить, а не бросать их на поле боя".

Также глава государства подчеркнул, что усталость от войны опасна: "Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем... Можно себе позволить устать вечером, но с утра придется защищать государство, если мы хотим его сохранить".

Что касается пополнения войска на 500 тысяч человек, Зеленский сказал: "Я лично не вижу сегодня нужды мобилизовать полмиллиона человек".

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал мобилизацию 500 тысяч украинцев. Он заявил, что военное командование никакого запроса не делало.

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