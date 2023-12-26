"Военное командование никакого запроса не делало": Залужный прокомментировал мобилизацию 500 тысяч украинцев
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины не давало запрос на 500 тысяч мобилизованных. По его словам, командование постоянно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс.
Об этом Залужный сказал в эфире национального телемарафона. Он также прокомментировал формирование запроса на 2024 год.
"Военное командование ни одного запроса не делало на какие-то там цифры (500 тысяч, как сообщал Давид Арахамия, – ред.). Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно формирует свои запросы (на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс). Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием на Кабинет министров или Верховную Раду мы не осуществляем", – отметил он.
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По словам Залужного, количество мобилизованных учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году.
"Озвучивать цифры, которые касаются каждого из этих показателей, я не могу. Это военная тайна", – добавил Залужный.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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