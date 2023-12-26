'Військове командування жодного запиту не робило': Залужний прокоментував мобілізацію 500 тисяч українців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України не давало запиту на 500 тисяч мобілізованих. За його словами, командування на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.

Відео дня

Про це Залужний сказав в ефірі національного телемарафону. Він також прокоментував формування запиту на 2024 рік.

"Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри (500 тисяч, як повідомляв Давид Арахамія, – ред.). Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і відповідно, формує свої запити (на боєприпаси, на зброю і на людський ресурс). Це робиться на постійній основі, а якимось окремим форматом, заходом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо", – зазначив він.

Читайте також: Зміна призивного віку та відстрочки: Кабмін вніс на розгляд ВР законопроєкт щодо мобілізації

За словами Залужного, кількість мобілізованих враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати 2024 року.

"Озвучувати цифри, які стосуються кожного із цих показників я не можу. Це військова таємниця", – додав Залужний.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!