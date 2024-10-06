Напруженість зростає: Ізраїль здійснив серію ударів по півдню Бейрута (відео)

За інформацією ліванських державних медіа, в ніч на неділю, 6 жовтня, було завдано щонайменше п'ять ударів по південних районах Бейрута. Перед атакою ЦАХАЛ попередив мешканців кількох районів про можливу загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN. Незадовго до вибухів у південному Бейруті представник ізраїльських збройних сил зробив "додаткове попередження" для жителів районів Харет-Хрейк та Шуейфат-ель-Амрусіє. Їм повідомили, що вони знаходяться біля об'єктів, пов'язаних з Хезболлою, які стануть цілями для ізраїльських ударів.

Команда журналістів CNN, яка працювала на місці подій, зафіксувала низку вибухів у південній частині Бейрута, після яких у повітря піднялися густі хмари диму. За їхніми словами, щонайменше два вибухи спричинили те, що, ймовірно, було серією вторинних детонацій. Один з вибухів стався на дорозі, що веде до аеропорту.

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За інформацією Армії оборони Ізраїлю, рано вранці в неділю за місцевим часом із території Лівану було здійснено обстріл по Ізраїлю близько 30 ракетами. Згідно із заявою ЦАХАЛ, частину ракет вдалося перехопити, а решта впала без стороннього втручання.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

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