Напряженность растет: Израиль совершил серию ударов по югу Бейрута (видео)

По информации ливанских государственных медиа, в ночь на воскресенье, 6 октября, было нанесено не менее пяти ударов по южным районам Бейрута. Перед атакой ЦАХАЛ предупредил жителей нескольких районов о возможной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Незадолго до взрывов в южном Бейруте представитель израильских вооруженных сил сделал "дополнительное предупреждение" для жителей районов Харет-Хрейк и Шуейфат-эль-Амрусие. Им сообщили, что они находятся возле объектов, связанных с Хезболлой, которые станут целями для израильских ударов.

Команда журналистов CNN, которая работала на месте событий, зафиксировала ряд взрывов в южной части Бейрута, после которых в воздух поднялись густые облака дыма. По их словам, по меньшей мере два взрыва вызвали то, что, вероятно, было серией вторичных детонаций. Один из взрывов произошел на дороге, ведущей к аэропорту.

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По информации Армии обороны Израиля, рано утром в воскресенье по местному времени с территории Ливана был осуществлен обстрел по Израилю около 30 ракетами. Согласно заявлению ЦАХАЛ, часть ракет удалось перехватить, а остальные упали без постороннего вмешательства.

Напомним, в ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в Ливане.

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