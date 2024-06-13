Нардеп пояснив, чи зможуть ФОПи оформити економічне бронювання від мобілізації

Верховна Рада розглядає можливості економічного бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, така можливість розглядається для ФОПів.

Народний депутат Дмитро Наталуха у своїй колонці для "Главком" повідомив, чи зможуть самозайняті отримати бронювання. За його словами, в Україні існують цілі індустрії, в яких ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів, тому не бронювати їх, на думку нардепа, було б помилкою.

"Через це в одному тільки ІТ ми втрачаємо мільярди, через зриви контрактів та перестороги іноземців в укладанні нових саме з українцями", – зауважив Наталуха.

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Нардеп додав, що у двох з трьох моделей економічного бронювання закладено таку опцію. Однак у цих варіантах передбачені додаткові вимоги.

"Втім, для них є додаткові вимоги по термінах реєстрації та обороту, щоб відсіяти "фейкові" ФОПи", – наголосив він.

Раніше ми розповідали про обмеження бронювання працівників підприємств.

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