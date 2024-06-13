ukr
русский
Війна в Україні

Нардеп пояснив, чи зможуть ФОПи оформити економічне бронювання від мобілізації

Анастасія Крищук

Нардеп пояснив, чи зможуть ФОПи оформити економічне бронювання від мобілізації
Чи зможуть ФОПи оформити економічне бронювання від мобілізації

Верховна Рада розглядає можливості економічного бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, така можливість розглядається для ФОПів.

Народний депутат Дмитро Наталуха у своїй колонці для "Главком" повідомив, чи зможуть самозайняті отримати бронювання. За його словами, в Україні існують цілі індустрії, в яких ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів, тому не бронювати їх, на думку нардепа, було б помилкою.

"Через це в одному тільки ІТ ми втрачаємо мільярди, через зриви контрактів та перестороги іноземців в укладанні нових саме з українцями", – зауважив Наталуха.

Читайте також: Після оновлення даних у Резерв+: у ТЦК пояснили, чому ви можете отримати повістку на вулиці

Нардеп додав, що у двох з трьох моделей економічного бронювання закладено таку опцію. Однак у цих варіантах передбачені додаткові вимоги.

"Втім, для них є додаткові вимоги по термінах реєстрації та обороту, щоб відсіяти "фейкові" ФОПи", – наголосив він.

Раніше ми розповідали про обмеження бронювання працівників підприємств.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніМобілізація