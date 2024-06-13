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Война в Украине

Нардеп объяснил, смогут ли ФЛПи оформить экономическое бронирование от мобилизации

Анастасия Крыщук

Нардеп объяснил, смогут ли ФЛПи оформить экономическое бронирование от мобилизации
Смогут ли ФЛПи оформить экономическое бронирование от мобилизации

Верховная Рада рассматривает возможности экономического бронирования военнообязанных от мобилизации. В частности, такая возможность рассматривается для ФЛП.

Народный депутат Дмитрий Наталуха в своей колонке для "Главком" сообщил, смогут ли самозанятые получить бронирование. По его словам, в Украине существуют целые индустрии, в которых ФЛП является важной составляющей бизнес-процессов, поэтому не бронировать их, по мнению нардепа, было бы ошибкой.

"Из-за этого в одном только ИТ мы теряем миллиарды, из-за срывов контрактов и предостережения иностранцев в заключении новых именно с украинцами", – отметил Наталуха.

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Нардеп добавил, что в двух из трех моделей экономического бронирования заложена такая опция. Однако в этих вариантах предусмотрены дополнительные требования.

"Впрочем, для них есть дополнительные требования по срокам регистрации и оборота, чтобы отсеять "фейковые" ФЛП", – подчеркнул он.

Ранее мы говорили об ограничении бронирования работников предприятий.

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