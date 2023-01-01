Народний синоптик Щедрін розповів про аномальну погоду в січні

Січень в Україні почався з рекордів – 1 січня у багатьох населених пунктах були зафіксовані найвищі температурні показники за всі роки наукового спостереження.

Синоптиця Наталка Діденко повідомила, що потепління триватиме. Зокрема, 2 січня вона прогнозує тепло як вдень, так і вночі. За її даними, уночі повітря може прогрітися до плюс 7 градусів, а вдень до +12 градусів.

Вона зазначила, що похолодати може 4-5 січня, після чого можна очікувати й опадів.

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Тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що до 4 січня в Україні затримається аномальне тепло. У більшості областей очікується від 5 до 10 градусів вище нуля.

Щедрін попередив, що "до України може прийти весна серед зими": "Є дуже велика ймовірність, що половина січня по всій країні буде аномально теплою та більш характерною на початок квітня аніж на січень".

За його прогнозом, по всій Україні приблизно до 17 січня переважатиме тепла погода. "Температура може навіть ночами рідко опускатися нижче нуля градусів, температурний режим переважно коливатиметься в межах від 0 до +5 в нічний період, та до +7+10 градусів", – додав він.

Синоптик прогнозує, що на півдні України може потеплішати навіть до +16. "Але очікується й багато дощів, ночами подекуди з мокрим снігом", – каже він.

Що стосується другої половини місяця, то зимова погода набиратиме обертів – Щедрін прогнозує опади у вигляді снігопадів та морози. Синоптик попередив, що прогноз ще доведеться корегувати, проте "не суттєво".

Нагадаємо, що Щедрін раніше розповів про орієнтовний прогноз погоди на зиму.

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