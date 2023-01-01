Народный синоптик Щедрин рассказал об аномальной погоде в январе

Январь в Украине начался с рекордов – 1 января во многих населенных пунктах были зафиксированы самые высокие температурные показатели за все годы научного наблюдения.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление будет продолжаться. В частности, 2 января она прогнозирует тепло как днем, так и ночью. По ее данным, ночью воздух может прогреться до плюс 7 градусов, а днем до +12 градусов.

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Она отметила, что похолодать может 4-5 января, после чего можно ожидать осадков.

Между тем, народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что до 4 января в Украине задержится аномальное тепло. В большинстве областей ожидается от 5 до 10 градусов выше нуля.

Щедрин предупредил, что "в Украину может прийти весна среди зимы": "Есть очень большая вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более характерной к началу апреля, чем на январь".

По его прогнозу, по всей Украине до 17 января будет преобладать теплая погода. "Температура может даже по ночам редко опускаться ниже нуля градусов, температурный режим будет преимущественно колебаться в пределах от 0 до +5 в ночной период, и до +7+10 градусов", – добавил он.

Синоптик прогнозирует, что на юге Украины может потеплеть даже до +16. "Но ожидается и много дождей, по ночам кое-где с мокрым снегом", – говорит он.

Что касается второй половины месяца, то зимняя погода будет набирать обороты – Щедрин прогнозирует осадки в виде снегопадов и морозов. Синоптик предупредил, что прогноз еще придется корректировать, но "не существенно".

Напомним, что Щедрин ранее рассказал об ориентировочном прогнозе погоды на зиму.

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