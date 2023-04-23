Нашатирний спирт та перекис водню: дієві поради для очищення замшевих кросівок

Замшеві кросівки – дуже красиве, але вибагливе взуття. Для замші потрібен спеціальний догляд із спеціальними дорогими засобами. UaPortal підібрав для вас бюджетні, але від того не менш дієві методи очистки кросівок із замші.

Очищення шнурків

Приготуйте розчин для замочування шнурків: 1 таблетка для посудомийки на літр води температурою 40 градусів. Замочіть шнурки на годину. Виперіть.

Очищення кросівок

Візьміть нашатирний спирт та оцет 1:1. Нанесіть суміш губкою на кросівки, залиште на 30 хвилин та промийте водою.

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Очищення підошви

Візьміть 1 ст л перекису водню та 2 ст л нашатирного спирту. Додайте 1 ст л зубної пасти і трохи соди. Нанесіть суміш на підошви, залишіть на 30 хвилин, змийте.

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Нагадаємо, ми вже писали про те, як зробити пасту для білих кросівок

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