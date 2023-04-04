Насті Каменській довелося показати фото своїх зв'язок, аби фанати не звинувачували її у брехні: що сталося

28 березня 2023 року українська співачка Настя Каменських (творчий псевдонім NK) заявила, що ризикує назавжди втратити голос. Їй навіть довелося скасовувати усі заплановані концерти.

Співачка сказала, що на голосових зв'язках у неї знайшли новоутворення і вона потребує операції. Однак днями Каменських співала на дні народженні блогерки.

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Відео, де співачка разом з блогеркою співають та танцюють з'явилося на сторінці Богдани Гончарук в Інстаграмі.

Відео дня

Фоловери вдавалися в питання: "А що з голосом в НК прорізався? Вона ж там дуже хвора!". Деякі підписники заявили, що співала Каменських 28 березня, а що голос пропав, повідомила через три дні після виступу.

Після хвилі хейту, коли фанати співачки почали підозрювати, що вона збрехала про втрату голосу, Каменських опублікувала новий пост в Інстаграмі, де показала, як відвідує фахівця, що займається її проблемою з голосовими зв'язками.

Цитуємо заяву Каменських: "Зараз я проходжу інтенсивне лікування і бачу свого лікаря щодня по 2 рази. Щоразу це не найприємніша процедура, бо в 4 етапи мені прямо на голосові зв’язки заливають необхідні ліки. Проблеми зі зв’язками в горлі – приблизно те саме, що і травми у будь-якій іншій частині тіла. Коли потягнув зв‘язки, наприклад, у нозі, і наче можеш ходити, але кульгаєш. Можеш не відчувати болю під час ходіння, але не можеш швидко бігати, поки повністю не відновишся. Така ж історія і з голосовими зв’язками: співаєш у низькій тональності, та як тільки намагаєшся взяти високі ноти – зв’язки не можуть зімкнутися через оці новоутворення і звук перетворюється на неприємний сип. Тож оці новоутворення – це те, що не дає моїм зв‘язкам зімкнутися повністю і як результат, коли беру високі ноти, немає звуку".

Вона зауважила, що їй можуть зробити спеціальні ін’єкції для того, аби вона могла співати як раніше, однак їхня дія короткотермінова, тож концерти поки вона відновити не може.

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"Це може бути одноразовою екстренною мірою, як заморозка болю у спортсменів, яка може спрацювати для одного короткого виступу. Але робити це щодня та відпрацювати підряд декілька довгих концертів – дуже ризиковано. Якщо з такими новоутвореннями давати регулярне навантаження та щодня співати живі концерти, зв‘язки просто не матимуть часу та можливості відновитися і це неймовірний ризик для голосу. Тож зараз я проходжу курс інтенсивного лікування з моїм фоніатром, щоб вже зовсім скоро бути готовою не просто до коротких виступів на декілька пісень", – додала Каменських.

Ще вона показала відео, як намагається співати, однак у неї не виходить. А потім й показала фото своїх голосових зв'язок.

Раніше Каменських називала причину, заради якої може залишити кар'єру співачки.

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