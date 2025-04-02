Нацбанк скасував ліміти на карткові перекази: подробиці

Національний банк України скасував обмеження на перекази у розмірі 150 000 грн на місяць, які були введені в жовтні 2024 року. Зазначені обмеження стосувалися всіх рахунків фізичних осіб в одному банку, що використовувалися для здійснення переказів між фізичними особами.

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Такі заходи дозволили знизити "аномальний сплеск" обсягів переказів, а також призупинити збільшення кількості платіжних карток, яке фіксувалося у вересні-жовтні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідно до нового законодавства, НБУ удосконалив функції регулювання ринку фінансових послуг і підвищив штрафи для порушників платіжного законодавства. Крім того, підписано Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, до якого долучилися більшість банків і ліцензованих платіжних постачальників.

Також зазначається, що Нацбанк продовжує вдосконалювати моніторинг платіжних операцій та активно співпрацює з правоохоронними органами у боротьбі з незаконними схемами. Бюро економічної безпеки нещодавно виявило мережу з понад 4000 осіб-дропів.

Нацбанк підготував концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю. Цей документ буде направлений до Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мають врахувати підприємці при закритті ФОП у 2025 році.

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