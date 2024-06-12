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Війна в Україні

Нацгвардійці потужно ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині (відео)

Анастасія Крищук

Нацгвардійці потужно ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині (відео)
Нацгвардійці потужно ліквідували особовий склад окупантів

Українські військовослужбовці методично знищують особовий склад окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Харківщині.

У населеному пункті Глибоке українські захисники виявили особовий склад російських загарбників та знищили його. Відео бойової роботи оприлюднила 5 Слобожанська бригада Національної гвардії України у Facebook.

"Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ в населеному пункті Глибоке був виявлений особовий склад російських загарбників. Ворог намагався укритись в одному з покинутих місцевими жителями будинків", – йдеться у повідомленні.

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Командування бригади вирішило завдати удару по противнику та його позиції. Групою "Vano" при застосуванні двох ударних FPV дронів Shrike ворог був знешкоджений.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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