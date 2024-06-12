Нацгвардейцы мощно ликвидировали личный состав оккупантов в Харьковской области (видео)

Украинские военнослужащие методически уничтожают личный состав оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются в Харьковской области.

В населенном пункте Глубокое украинские защитники обнаружили личный состав российских захватчиков и уничтожили его. Видео боевой работы обнародовала 5 Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Группой аэроразведки 5-й Слобожанской бригады НГУ в населенном пункте Глубокое был обнаружен личный состав российских захватчиков. Враг пытался укрыться в одном из покинутых местными жителями домов", – говорится в сообщении.

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Командование бригады решило нанести удар по противнику и их позиции. Группой "Vano" при применении двух ударных FPV дронов Shrike враг был обезврежен.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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