Навальний помер у виправній колонії ''Полярна сова''

УФСІН Ямало-Ненецького округу Російської Федерації повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

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Зазначається, що "засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши. Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги".

"Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", – йдеться у повідомленні.

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Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що "експертиза готова. Начебто у Навального відірвався тромб. У будь-якому разі це політичне вбивство".

"15 лютого команда Навального повідомляла, що його адвоката напередодні шість годин не пускали до колонії до Олексія. Захисник зміг потрапити до нього лише за 5 хвилин до початку засідання за позовом Навального, через що від участі у процесі Олексій відмовився", – зазначається у повідомленні.

Телеканал RT із посиланням на джерела повідомляє, що у Олексія Навального відірвався тромб. Опозиціонеру стало погано близько години дня. Йому викликали швидку допомогу. Медики намагалися відкачати Навального, але о 14.17 він помер.

Слідчі проводять перевірку за фактом смерті Навального в колонії, повідомляє управління слідчого комітету РФ в ЯНАО.

Зазначається, що скарг на здоров'я Навальний не надавав.

Соратники Навального заявляють, що вони не мають підтвердженої інформації про його смерть. Адвокат Навального вилітає до Харпу, аби прояснити сиуацію.

Тим часом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру путіну вже доклали про смерть опозиціонера.

"Зараз з усіма чинними правилами ФСВП займаються всіма перевірками, з'ясуваннями і так далі. Для цього не потрібно доручень, тому що з цього приводу є певне зведення правил. Про тромб – це вже медики мають з'ясувати", – сказав він у коментарі журналістам.