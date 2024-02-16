Навальный умер в исправительной колонии 'Полярная сова'

УФСИН Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

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Отмечается, что "осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи".

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – говорится в сообщении.

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что "экспертиза готова. Вроде бы у Навального оторвался тромб. В любом случае это политическое убийство".

"15 февраля команда Навального сообщала, что его адвоката накануне шесть часов не пускали в колонию к Алексею. Защитник смог попасть к нему только за 5 минут до начала заседания по иску Навального, из-за чего от участия в процессе Алексей отказался", – отмечается в сообщении. .

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