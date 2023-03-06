Названо бюджетний спосіб вимити вікна в авто від розводів всередині

Якщо у вашому авто часто потіють вікна та скло вкривається масною плівкою зсередини, то варто звернути увагу насамперед, чому в транспортному засобі збирається зайва волога. Перевірте, чи немає застою вологи під килимками – якщо це так, то спочатку потрібно просушити салон авто, а вже потім починати протирати скло зсередини.

Також волога може збиратися в салоні через забруднення фільтрів та засмічення у зоні дренажних отворів. А ще – якщо зайва волога накопичилася у шумоізоляційних покриттях накопичилася волога.

Якщо ви приберете причини зайвої вологи в салоні авто, то вам не доведеться щоразу мити та протирати запотівши скло.

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Щоб протерти скло в салоні авто та не залишити при цьому розводів, можна скористатися такими способами:

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Взяти серветку з мікрофібри та гарно протерти всі вікна. Якщо ж після її використання розводи залишилися, це означає, що на склі є залишки конденсату від мастила та палива. Якщо купувати спеціальний засіб для видалення таких розводів немає бажання, то можна обійтися тим, що вже є вдома.

Наприклад, можна обробити вікна в авто нашатирним спиртом. Щоб приготувати саморобний миючий засіб, потрібно розвести у воді у пропорції – 5 крапель нашатирю на 200 мл води. Розчином, що вийшов, намочуємо тканину і миємо скло в машині. Якщо в цей розчин додати ще й 200 мл гліцерину, то скло в машині перестане пітніти.

Харчова сіль – її наносять на губку та протирають скло.

Суміш гліцерину зі спиртом чи горілкою очистить брудні плями, зменшить запотівання скла. Використовується у пропорції: 10 частин спирту та 1 частина гліцерину.

Оцет – розводиться у воді у співвідношенні 1:1 і протирається скло. Це створює захисну плівку, що перешкоджає запотіванню. Будьте обережними – у нерозбавленому вигляді оцет може пошкодити шкіряні та пластмасові елементи в салоні.

Спиртові розчини – здатні очистити майже будь-які види забруднень на внутрішній поверхні скла. Потрібно правильно підготувати розчин – спирт розводиться водою у співвідношенні 1:1 або 1:2. Після обробки треба відполірувати поверхню скла сухою ганчіркою.

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