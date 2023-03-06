Назван бюджетный способ вымыть окна в авто от разводов внутри

Если в автомобиле часто потеют окна и стекло покрывается масляной пленкой изнутри, то стоит обратить внимание прежде всего, почему в транспортном средстве собирается лишняя влага. Проверьте, нет ли застоя влаги под ковриками – если это так, сначала нужно просушить салон авто, а уже потом начинать протирать стекло изнутри.

Также влага может собираться в салоне из-за загрязнения фильтров и засорения в зоне дренажных отверстий. А еще – если лишняя влага накопилась в шумоизоляционных покрытиях, накопилась влага.

Если вы уберете причины излишней влаги в салоне авто, то вам не придется каждый раз мыть и протирать запотевшее стекло.

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Чтобы протереть стекло в салоне авто и не оставить при этом разводов, можно воспользоваться следующими способами:

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Взять салфетку из микрофибры и хорошо протереть все окна. Если же после использования разводы остались, это означает, что на стекле есть остатки конденсата от масла и топлива. Если покупать специальное средство для удаления таких разводов нет желания, можно обойтись тем, что уже есть дома.

К примеру, можно обработать окна в авто нашатырным спиртом. Чтобы приготовить самодельное моющее средство, нужно развести в воде в пропорции – 5 капель нашатыря на 200 мл воды. Получившимся раствором намачиваем ткань и моем стекло в машине. Если в этот раствор добавить еще и 200 мл глицерина, то стекло в машине перестанет потеть.

Пищевая соль – ее наносят на губку и протирают стекло.

Смесь глицерина со спиртом или водкой очистит грязные пятна, уменьшит запотевание стекла. Используется в пропорции: 10 частей спирта и 1 глицерина.

Уксус – разводится в воде в соотношении 1:1 и протирается стекло. Это создает защитную пленку, препятствующую запотеванию. Будьте осторожны – в неразбавленном виде уксус может повредить кожаные и пластмассовые элементы в салоне.

Спиртовые растворы – способны очистить практически любые виды загрязнений на внутренней поверхности стекла. Нужно правильно подготовить раствор – спирт разбавляется водой в соотношении 1:1 или 1:2. После обработки нужно отполировать поверхность стекла сухой тряпкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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