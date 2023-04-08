Названо знак зодіаку, який переслідуватимуть проблеми у квітні: розпочнеться 'чорна смуга'

Квітень 2023 року стане болісним місяцем для одного знаку зодіаку – проблеми буквально переслідуватимуть його і зачеплять всі сфери життя. Першими дзвіночками "чорної смуги" могли стати труднощі, що виникли після повні 6 квітня, але ще більше погіршить ситуацію ретроградний Меркурій 21 квітня.

За словами астрологів, у зоні ризику Раки. Уродженці цього знаку ризикують зіткнутися з непорозумінням оточуючих, за їхньою спиною будуватимуть підступи та розпускатимуть плітки.

Раки можуть припуститися помилки на роботі, яка перекреслить усі їхні плани щодо кар'єрного зростання, та й про премії доведеться забути. Уродженцям знаку не варто в цей період приймати кардинальні рішення, це нічого доброго не принесе. Краще набратися терпіння, визнати помилки та рухатися далі.

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Квітень виявиться для Раків періодом сильних емоцій, у тому числі у стосунках з другою половинкою. Конфлікти можуть перейти ту червону межу, після якої повернути довіру та розуміння буде важко. Уродженці знаку, які й так відрізняються імпульсивністю, можуть наробити помилок, про які дуже шкодуватимуть.

Раки у квітні почуватимуться втомленими, виснаженими, втратять мотивацію та інтерес до життя. Їм варто взяти невелику паузу в роботі, відновитися та відкрито поговорити з другою половинкою про проблеми, що виникли у стосунках.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.