Назван знак зодиака, который будут преследовать проблемы в апреле: начнется 'черная полоса'

Апрель 2023 года станет мучительным месяцем для одного знака зодиака – проблемы буквально будут преследовать его и заденут все сферы жизни. Первыми звоночками "черной полосы" могли стать трудности, возникшие после полнолуния 6 апреля, но еще более усугубит ситуацию ретроградный Меркурий 21 апреля.

По словам астрологов, в зоне риска Раки. Уроженцы этого знака рискуют столкнуться с недопонимаем окружающих, за их спиной будут строить козни и распускать сплетни.

Раки могут допустить ошибку на работе, которая перечеркнет все их планы относительно карьерного роста, да и о премиях придется забыть. Уроженцам знака не стоит в этот период принимать кардинальных решений, это ничего хорошего не принесет. Лучше набраться терпения, признать ошибки и двигаться дальше.

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Апрель окажется для Раков периодом сильных эмоций, в том числе и в отношениях со второй половинкой. Конфликты могут перейти ту красную черту, после которой вернуть доверие и понимание будет трудно. Уроженцы знака, которые и так отличаются импульсивностью, могут наделать ошибок, о которых будут очень жалеть.

Раки в апреле будут чувствовать себя уставшими, измотанными, потеряют мотивацию и интерес к жизни. Им стоит взять небольшую паузу в работе, восстановиться и открыто поговорить со второй половинкой о проблемах, которые возникли в отношениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.