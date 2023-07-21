Названа можлива наступниця Ткаченка: всі подробиці скандалу з міністром культури

Скандального міністра культури Олександра Ткаченка ймовірно замінить замість Олеся Островська-Люта, яка зараз очолює Мистецький Арсенал. Ткаченко вже подав заяву про відставку на фоні гучного скандалу.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Подробиці скандалу

Рішення про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка могло стати результатом критики міністра через багатомільйонне фінансування державою кіноіндустрії, яке народ вважає недоцільним в умовах війни.

Міністра також критикували за рішення витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу. У своєму зверненні до українців 20 липня президент наголосив що кожен проєкт, який можливо реалізувати за допомогою позабюджетних коштів, має реалізовуватись саме так.

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"Музеї, культурні центри, символи, серіали – все це важливе, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Отже, я запропонував главі уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які справді потрібні зараз. У світі є люди, котрі можуть допомогти. А другий – попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", – сказав Зеленський.

На фоні цього Ткаченко повідомив про подачу у відставку, вказавши причиною "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

Зазначимо, що на фінансування кіноіндустрії держава збирається витратити близько 400 мільйонів гривень. Ці кошти було закладені у бюджет ще минулого року. Зокрема, мова йде йдеться про 53 проєкти – художніх телесеріалів та документальних фільмів.

Сам міністр культури заявляв, що всі фільми мають актуальну тематику – про війну. Обурені українці вважають, що такі гроші треьа направляти на потреби армії.

"Ці твори, які мають бути створені, залишаться власністю держави. Це важливо. Власністю платників податків надалі. І це нормально, що під час війни держава підтримує, зокрема, й виробництво серіалів. Так робили всі, зокрема і під час Другої світової війни американці та британці, і не лише за гроші меценатів", – заявляв Ткаченко.

До прикладу, мова йде про замовлення за 33 млн грн з бюджету серіалу "ПГТ Інгулець" про харківських айтівців та президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка, продюсером якого має стати український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов.

Українців обурила таке розтрата бюджетних коштів.

Також, стало відомо що Мінкульт виділяє на виробництво продукту від компаній, які працювали на російський ринок, мільйони гривень.

Держпідприємством Іномовлення було проведено "художній конкурс" на фільми та серіали. Переможцями стали компанії ТОВ "Український продакшн ХАБ" та ТОВ "КС Продакшн". Раніше їхні засновники працювали на російському ринку та у російських проєктах.

Наприклад, за 8,5 млн грн компанія "Український продюсерський хаб" зніме серіал "Потяг". Вона входить до групи Владислава Ряшина, який став продюсером російського фільму "Серце Парми", що вийшов у 2022 році, знятого за підтримки російського Фонду кіно і каналу "Росія 1".

Крім того, 10 мільйонів гривень було виділено на новорічну комедію "Санаторій "Незабудка" від компанії "Рікі-Тікі-Таві".

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Також Верховна Рада підтримала виділення коштів на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Глава Мінкульту вважав доцільним виділення на це з державного бюджету понад 500 мільйонів гривень.

Ткаченко стверджував, що музей Голодомору після перемоги України буде дуже цікавим об'єктом "для того, щоб світ дізнався, через що і чому росіяни почали проти нас війну, яка насправді триває багато років".

"Я вважаю, що такі речі, котрі говорять про ті страждання, які завдавали українському народу протягом десятиліть з боку Москви, повинні знайти своє відображення в музеї. Якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, нехай наведе аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення продовжується. Також потрібно витрачати кошти", –казав він.

Президент Зеленський доручив Шмигалю розглянути заміну міністра культури Ткаченка. А сам Ткаченко вже підтвердив, що подав заяву про відставку.

Нагадаємо, Росія знову обстріляла Одесу.

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