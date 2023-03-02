Названо 5 найпоширеніших помилок водіїв, що призводять до аварій

Зима закінчилась, хоча погодні умови досить мінливі. Час від часу ми бачимо новини про ДТП за участю фури та легковика. Тому обов'язково треба знати як безпечно обігнати великотоннажний транспорт без ризику аварії. Про це розповіли експерти автомобільного ресурсу "Твоя машина".

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Топ 5 помилок водіїв при обгоні фури

При обгоні фури не можна притискатися ззаду до великовантажних автомобілів. Водій фури просто не побачить ваше авто через габарити свого. Такий маневр може легко закінчитись аварією; При обгоні фури звертайте увагу не тільки на те, що відбувається попереду. Обов'язково дивіться в дзеркала заднього виду, щоб перевірити, чи не почав маневр обгону хтось позаду вас; Не намагайтеся обганяти фуру одним маневром. У вас може просто не вистачити часу на обгін, а на зустрічній смузі з’явиться інша машина; Не змагайтесь з великовантажними машинами у швидкості. Водії фур завжди дозволяють себе випередити, якщо ситуація на дорозі це дозволяє. Інколи, вони можуть застерігати вас від початку обгону; Не намагайтесь уникнути аварії із зустрічною фурою звертаючи вліво, оскільки водій великовантажного авто повертатиме саме в цей бік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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