3 шкідливі звички водіїв, які завдають шкоди механічній коробці

Більшості водіям автомобілі з «механікою» здаються складнішими в управлінні, проте автомобілісти все ще вважають за краще брати машини саме з цим видом трансмісії. Вони покладаються на надійність цього механізму і можливість контролювати авто на повну. Але є кілька помилок, які завдають шкоди коробці передач, їх дуже часто допускають не тільки новачки, але і вже цілком досвідчені автомобілісти. Сьогодні розповімо про те, як робити не треба, щоб поберегти свій автомобіль.

1. Перехід на задню без повної зупинки

Під час маневрування часто буває таке, що сильно темпераментні водії вмикають задню передачу ще до того, як автомобіль повністю зупинився. З першого разу це, звісно, коробку не вб’є, але повірте що це дуже не корисно і для КП, і для зчеплення. Після регулярного використання цього маневру, ви зовсім скоро опинитеся в автосервісі.

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2. Різке гальмування двигуном

Гальмування двигуном – важливий для безпеки прийом, яким варто користуватися під час уповільнення взимку або на мокрій та слизькій дорозі. Але якщо це щоденні поїздки, то краще так не перевантажувати коробку і зчеплення. Особливо якщо йдеться про перемикання одразу на кілька передач вниз.

Це, звісно, дає можливість різко підняти обороти мотора перед поворотом і пройти його в гоночному, майже ралійному стилі. Але не забувайте, що на ралі в кінці поїздки авто зустрічають механіки. Навряд чи ви поспішаєте потрапити зі своїм авто в руки механіка. Така їзда навантажує одразу і зчеплення, і механізм самої коробки передач за рахунок величезного стрибка крутильного моменту.

3.Стояння на світлофорі з витиснутим зчепленням

Звичка під’їхати до світлофора, витиснути педаль зчеплення і, не відпускаючи його, чекати на зелене світло – ще одна звичка, яка може обернутися ремонтом. При натиснутій педалі зчеплення включається в роботу витискний підшипник. Після тривалого натискання на педаль він гріється, адже не розрахований на тривалу безперервну роботу. Підсумком може стати вихід підшипника з ладу. Ви напевно чули, як на перехресті машина рушає з противним гучним скрипом-свистом. Це витискний підшипник авто неначе натякає, що йому пора в утилізацію.

Нагадаємо, UAportal розповів про те, чому необхідно змінювати повітряний фільтр двигуна та як часто це потрібно робити. Ця інформація допоможе не тільки початківцям, а й досвідченим автовласникам.

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