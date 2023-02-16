Як та чим безпечно помити двигун авто самостійно

Далеко не всі автомобілісти розуміють, що періодично потрібно мити не тільки кузов автомобіля, але і його мотор. Дана процедура пов'язана з певним ризиком, проте при цьому залишається важливим пунктом у списку процедур догляду за автомобілем. Якщо не робити цього час від часу, то можна зіткнутися з серйозними і досить несподіваними проблемами. В цій статті, ми допоможемо вам розібратись, як помити двигун авто в домашніх умовах та нічого не пошкодити.

Навіщо мити мотор

Чистота двигуна – це дуже важливе питання. Такий же важливий, як і чистота кузова автомобіля. Необхідно робити це для скорочення ризику різноманітних поломок, пов'язаних з пилом і брудом. Вони негативно впливають на тепловіддачу мотора, що, у результаті, може призвести до проблем у роботі цього агрегату. Крім того, на свіжовимитому моторі завжди будуть краще помітні всілякі патьоки робочих рідин. Мити двигун слід 1-2 рази в рік. Зробити це можна як своїми силами, так і звернувшись за допомогою до фахівців.

Відео дня

Чим краще мити двигун

Очевидно, що найкращим варіантом буде використання спеціального пінного очищувача двигуна. Активна піна підсилює дію компонентів і допомагає очистити найважчі і найбрудніші місця. Вона не потребує додаткової обробки щіткою і легко змивається водою не залишаючи слідів. Така піна не викликає корозію і є безпечною для всіх матеріалів.

Читайте також: 7 міфів про моторне масло, в які досі вірять автомобілісти

Спеціальні засоби для миття двигуна автомобіля – це оптимальний варіант, але зовсім не обов’язковий. Можна також власноруч зробити засіб на основі звичайного засобу для миття посуду. Це доступний засіб, який не містить агресивних компонентів, які могли б якось зашкодити гумовим і пластиковим деталям автомобіля.

Також для того, щоб помити двигун авто в домашніх умовах треба мати при собі поліетиленовий пакет, м’який малярний пензлик, губку, ганчірку, м’яку щітку, зубну щітку, фольгу, харчову соду і, звісно, гумові рукавички.

Підготовка до миття двигуна

При підготовці до процедури миття мотора в машині необхідно зробити наступне:

Зачекайте поки охолоне двигун. В іншому випадку можуть бути проблеми, серед яких навіть деформація головки чи головок блоку циліндрів – залежно від компонування двигуна.

Від’єднайте клеми акумулятора і захистіть найуразливіші елементи – накрийте генератор, котушки запалювання та клеми поліетиленовим пакетом, а повітрозбірник двигуна і важкодоступні місця фольгою, або пакетом. Щоб захист від води не злетів у процесі миття, зафіксуйте його ізолентою або скотчем.

Приготуйте засіб для миття двигуна. Рекомендується дотримуватись пропорції 50 мл побутової хімії на 1 літр теплої води.

Як помити мотор в машині своїми руками

Після того як охолонув двигун не спішіть виливати одразу весь миючий засіб на агрегат. Запасіться терпінням, спокійно і не спішачи змочіть поверхню за допомогою пензлика. Потім змочіть губку в приготовленому розчині та протріть брудні поверхні, розмочуючи бруд. Враховуючи, що в підкапотному просторі не рівні площини, а переважно складні вигини поверхонь, трубки та різні потаємні куточки, вам доведеться користуватися всім спектром наявних засобів.

У випадку, якщо в деяких місцях бруд зовсім важко відчистити, то в такому випадку зустрічається рекомендація усувати їх за допомогою розчину води та гасу. Але майте на увазі, що не потрібно цим розчином мити пластикові та пофарбовані деталі! Після оброблення підкапотного простору потрібно залишити його відмочуватись на 5 хвилин, або й менше – спостерігайте, щоб миючий розчин не почав висихати.

Ополіскуйте двигун обережно – так, щоб обмежити потрапляння води на електроустаткування та електричні контакти. Не захоплюйтесь подачею води під тиском або просто потужним струменем зі шланга.

Процедуру мийки двигуна, ймовірно доведеться повторити, якщо не вдалось з першої спроби відмити старі забруднення.

Як правильно сушити двигун

Якщо на вулиці жарка погода, то в такому випадку двигун висохне сам за 30 хвилин. Але жарка погода буває не завжди, тому висушити двигун допоможуть звичайні паперові рушники. Зокрема уважно повтирайте електричні деталі, роз’єми, контакти.Тільки після повного усунення води можна знімати плівку, фольгу або інший захист з елементів двигуна.

Не забувайте про такий важливий момент, як корозія на контактах, у тому числі на клемах акумуляторної батареї. Видаліть наліт з клем за допомогою розчину води і харчової соди. Нанесіть його на поверхню зубною щіткою, потім видаліть вологою тканиною і протріть насухо паперовим рушником або чистою ганчіркою.

Якщо ви вирішили мити двигун на автомийці, то краще скористатися послугами професіоналів. Вони підберуть відповідні мийні засоби та проведуть всі етапи миття у правильній послідовності та із використанням відповідної техніки.

Нагадаємо, UAportal розповів про 8 звуків несправностей в авто, які необхідно знати кожному водієві. Це здається складною задачею для новачків, а іноді і для досвідчених водіїв, але ви впораєтесь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!