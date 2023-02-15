7 популярних міфів про моторне масло, в які досі вірять автомобілісти

Міняти моторне масло потрібно не тільки регулярно, а й своєчасно. Про це знає кожний автомобіліст. Однак, через те, що стикатися із заміною технічної рідини доводиться навіть не щомісяця, навколо моторного масла у водійському середовищі сформувалися безліч помилок і відвертих міфів. Деякі з них не тільки наївні, а й відверто шкідливі для вашого транспортного засобу. Тому сьогодні ми підготували 7 популярних міфів про моторне масло.

1. Потемніле масло – погано

Масло потрібно міняти в автомобілі, як тільки воно потемніло? Це ще одна дуже поширена помилка. Сучасне моторне масло насичена певним пакетом присадок, що надає йому заданих властивостей, таких, як, наприклад, антипінність, антизношуваність, а також миючі властивості. Останнє і стає причиною потемніння масла – воно активно очищає ваш двигун зсередини, в процесі набуваючи темного відтінку. Це природно і говорить про те, що масло дійсно працює і приносить користь вашому мотору.

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2. Масло з часом втрачає властивості, мінятиму кожні 5000 км

Це застаріла інформація і відноситься до мінерального та напівсинтетичного масла найнижчої якості. Сучасні моторні мастила розраховані на весь міжсервісний інтервал, запропонований виробником. Не забувайте, що масло потрібно змінювати не тільки після досягнення певного пробігу, але і після досягнення певного терміну (зазвичай це один рік з моменту заливки), залежно від того, що настане раніше.

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3. Промивне масло потрібне для відмивання бруду

І так і ні. Саме по собі промивне масло майже не чистить двигун. Основну масу забруднення двигуна прибирає нормальне експлуатаційне масло. Якщо порівняти роботу машини з миттям посуду, то експлуатаційне масло – це миючий засіб, а масло для промивання – протічна вода.

4. Синтетичні масла не можна використовувати у старих двигунах

Ще одна дуже поширена помилкова думка. Насправді "проблема" полягає в тому, що сучасна синтетика містить дуже багато чистячих присадок. Це призводить до того, що бруд та відкладення вимиваються, у тому числі із сальників. А це, у свою чергу, призводить до утворення потьоків. Вирішується ця проблема не відмовою від синтетики, а заміною сальників у "старенькій".

5. Масло не піддається зносу

На жаль, це не так, інакше для кожного автомобіля чи мотоцикла не було б встановлено певного міжсервісного інтервалу. Завдання мастила: ефективне змащування двигуна, гарантовано виконується тільки в період, що визначається виробником. Високі температури та накопичення відкладень із двигуна призводить до поступового руйнування структури та негативно позначається на якості його роботи. Саме тому масло обов'язково потрібно міняти точно в термін після певного часу або накопичення заданого пробігу.

6. Масло на розлив нижчої якості, ніж масло у пляшках

Коли ви купуєте масло в магазині автозапчастин, ви берете його в літрових або п'ятилітрових контейнерах. Коли ви купуєте його в автосервісі, він йде оптом. Один з популярних міфів полягає в тому, що масло у великих обсягах має нижчу якість, ніж масло з пляшок. Це абсолютно неправильно: якщо масла однієї марки і однієї формули, то це те саме масло. Не має значення, з якого контейнера воно вийде.

7. Енергозберігаюче масло підійде будь-якій машині

Не кожен автомобільний двигун може працювати з малов’язким маслом. Зазори в деталях двигуна внутрішнього згоряння розраховані під масла з певним діапазоном в’язкості. Більшість ДВЗ має великі зазори, тому потребує масла з якомога більшим показником в’язкості. Якщо конструкція машини не передбачає використання енергозберігаючого варіанта, краще навіть не намагатися експериментувати.

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