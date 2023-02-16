Как и чем безопасно помыть двигатель авто самостоятельно

Далеко не все автомобилисты понимают, что периодически нужно мыть не только кузов автомобиля, но и его мотор. Данная процедура связана с определенным риском, однако при этом остается важным пунктом в списке процедур по уходу за автомобилем. Если не делать этого время от времени, то можно столкнуться с серьезными и достаточно неожиданными проблемами. В этой статье мы поможем вам разобраться, как помыть двигатель авто в домашних условиях и ничего не повредить.

Зачем мыть мотор

Чистота двигателя – это очень важный вопрос. Так же важен, как и чистота кузова автомобиля. Необходимо делать это для сокращения риска поломок, связанных с пылью и грязью. Они отрицательно влияют на теплоотдачу двигателя, что, в результате, может привести к проблемам в работе этого агрегата. Кроме того, на свежемы том моторе всегда будут лучше заметны всевозможные потеки рабочих жидкостей. Мыть двигатель следует 1-2 раза в год. Сделать это можно как своими силами, так и обратившись за помощью к специалистам.

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Чем лучше мыть двигатель

Очевидно, что лучшим вариантом будет использование специального пенного очистителя двигателя. Активная пена усиливает действие компонентов и помогает очистить самые тяжелые и грязные места. Она не нуждается в дополнительной обработке щеткой и легко смывается водой не оставляя следов. Такая пена не вызывает коррозию и безопасна для всех материалов.

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Специальные средства для мойки двигателя автомобиля – это оптимальный вариант, но совсем не обязателен. Можно также сделать средство на основе обычного средства для мытья посуды. Это доступное средство, не содержащее агрессивных компонентов, которые могли бы как-то повредить резиновым и пластиковым деталям автомобиля.

Также для того, чтобы помыть двигатель авто в домашних условиях нужно иметь при себе полиэтиленовый пакет, мягкую малярную кисточку, губку, тряпку, мягкую щетку, зубную щетку, фольгу, пищевую соду и, конечно, резиновые перчатки.

Подготовка к мойке двигателя

При подготовке к процедуре мойки мотора в машине необходимо произвести следующее:

Подождите пока остынет двигатель. В противном случае могут быть проблемы, среди которых даже деформация головки или головок блока цилиндров – в зависимости от компоновки двигателя.

Отсоедините клеммы аккумулятора и защитите самые уязвимые элементы – накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухосборник двигателя и труднодоступные места фольгой или пакетом. Чтобы защита от воды не взлетела в процессе мойки, зафиксируйте ее изолентой или скотчем.

Приготовьте моющее средство. Рекомендуется соблюдать пропорцию 50 мл бытовой химии на 1 литр теплой воды.

Как помыть мотор в машине своими руками

После того как остывший двигатель не спешите выливать сразу все моющее средство на агрегат. Запаситесь терпением, спокойно и не спеша смочите поверхность с помощью кисточки. Затем смочите губку в приготовленном растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. Учитывая, что в подкапотном пространстве не равны плоскости, а преимущественно сложные изгибы поверхностей, трубки и разные потайные уголки, вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств.

В случае если в некоторых местах грязь совсем трудно отчистить, то в таком случае встречается рекомендация устранять их с помощью раствора воды и керосина. Но учтите, что не нужно этим раствором мыть пластиковые и окрашенные детали! После обработки подкапотного пространства нужно оставить его отмачиваться на 5 минут, или меньше – наблюдайте, чтобы моющий раствор не начал высыхать.

Ополаскивайте двигатель осторожно – так, чтобы ограничить попадание воды на электрооборудование и электрические контакты. Не увлекайтесь подачей воды под давлением или просто мощной струей из шланга.

Процедуру мойки двигателя, вероятно, придется повторить, если не удалось с первой попытки отмыть старые загрязнения.

Как правильно сушить двигатель

Если на улице жаркая погода, то в таком случае двигатель высохнет сам за 30 минут. Но жаркая погода бывает не всегда, поэтому высушить двигатель помогут обычные бумажные полотенца. В частности, внимательно потирайте электрические детали, разъемы, контакты. Только после полного устранения воды можно снимать пленку, фольгу или другую защиту с элементов двигателя.

Не забывайте о столь важном моменте, как коррозия на контактах, в том числе на клеммах аккумуляторной батареи. Удалите налет с клеммом с помощью раствора воды и пищевой соды. Нанесите его на поверхность зубной щеткой, затем удалите влажной тканью и протрите насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.

Если вы решили мыть двигатель на автомойке, то лучше пользоваться услугами специалистов. Они подберут соответствующие моющие средства и проведут все этапы мойки в правильной последовательности и с использованием соответствующей техники.

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