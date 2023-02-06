Стук в автомобиле: 8 звуков неисправного авто, которые следует знать каждому водителю

Каждый водитель следит за своим авто и прекрасно знает, что следует регулярно отслеживать неисправности и реагировать на ошибки, высвечивающиеся на панели управления. Однако далеко не всегда поломка видима и первые ее "симптомы" можно распознать по звуку. Это кажется сложной задачей для новичков, а иногда и опытных водителей. Но сегодня UAportal расскажет о 8 звуках неисправностей в авто, которые нужно знать каждому водителю.

1. Щелкающий звук доносится со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить с боку на бок. Если вы это услышали – одно из ваших колес проколото. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете потерять шину, а то и диск. Следует домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки разрешают и небольшой прокол, можно провести ремонт на месте.

Видео дня

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся частотой в зависимости от скорости движения. С большой степенью вероятности напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и уехать далеко-далеко. Необходимо немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту обнаружения неисправности отдельные болты или гайки могут потеряться. Затяните оставшиеся крепче и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше – вызывайте эвакуатор. Важно помнить, что езда даже при отсутствии даже одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться в ближайший магазин запчастей или шиномонтаж без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе есть. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряны, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству. А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате каждому колесу не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зачем водителям лук, теннисный мяч и разрыхлитель? Эти лайфхаки пригодятся

3. Хруст при касании с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях – застучал шарнир равных угловых скоростей – в народе "граната". Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звенящий стук под днищем – нужна замена крестовины карданного вала. Стук может появляться в начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины во время движения в определенном диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике учтите, что чаще изнашивается задняя крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в руль, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безупречно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут оказаться трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть амортизаторы, но могут быть и шаровые опоры подвески. Пулевая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застукает шаровая опора, а эта деталь больше всего страдает от бездорожья, нужно ехать в сервис немедленно.

7. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя и заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (возгорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать небезопасно. Необходимо вызвать эвакуатор.

8. Ритмический, звенящий, металлический звук среднего тона неожиданно появляется в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стукающими шатунными подшипниками. Если стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением давления масла – глушите двигатель и ищите эвакуатор.

Напомним, если вам надоело постоянно тратить кучу денег на бензин – узнайте об этих 6 лайфхаках. UAportal собрал лучшие советы, которые помогут водителям заправляться реже, экономя топливо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !